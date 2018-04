Lo studente 17enne che nel gennaio scorso ha puntato una pistola giocattolo contro un professore è stato sospeso per due mesi. Una sospensione che già basta per determinare la bocciatura. Ma, secondo quanto appreso, dal 18 gennaio scorso, giorno in cui è scattata la sospensione, non ha mai più fatto ritorno tra i banchi.



La scuola ha immediatamente segnalato la vicenda ai servizi sociali e alla polizia e gli accertamenti eseguiti dal commissariato hanno ben presto individuato almeno due circostanze in cui il ragazzo avrebbe commesso reati.