Il momento più difficile è passato, ma rimaniamo in condizione di criticità. Lo ha affermato il chirurgo Francesco Musumeci durante il bollettino medico sul presidente Napolitano.

«Il presidente sta facendo dei buoni progressi, essere già staccato dal ventilatore dopo solo dodici ore è un progresso enorme, ma preferiamo tenerlo in quella realtà protetta che è la terapia intensiva, e la prognosi resta riservata, l’età va sempre tenuta in considerazione».