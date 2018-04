Si lascia cadere nel vuoto ma gli agenti di polizia lo afferrano per le gambe e lo portano in salvo.

Questa la scena alla quale hanno assistito ieri decine di persone in via Lorenzo il Magnifico, a due passi da piazza Bologna, nel quartiere universitario di Roma.

Un 26enne di origine straniera era salito sulla terrazza condominiale e poi sul cornicione del palazzo minacciando di lanciarsi nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le Volanti della polizia e gli agenti dei commissariati Porta Pia e San Lorenzo che per raggiungere il giovane sono dovuti salire sulla terrazza del palazzo accanto.

Poi, approfittando di un attimo di distrazione, visti i vani tentativi di mediazione, gli agenti hanno provato ad avvicinarsi ed il giovane a quel punto si è lasciato cadere, subito afferrato e trattenuto per le caviglie dai poliziotti che, con non poca difficoltà sono riusciti alla fine a trarlo in salvo.

Una volta in sicurezza, l’uomo è stato trasportato al Policlinico Umberto I, dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Anche gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure mediche, per le contusioni riportate nelle concitate fasi del salvataggio. La prognosi, per loro, è di dieci giorni.