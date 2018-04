American Airlines e SAVE hanno annunciato l'imminente partenza del primo volo diretto dall'Aeroporto di Venezia VCE a Chicago ÒHare ORD. Il nuovo volo American Airlines sarà operato dal moderno Boeing 787-8 Dreamliner, che atterrerà per la prima volta a Venezia sabato 5 maggio alle ore 11.00, per ripartire alle ore 14.50 alla volta di Chicago.

"Sono entusiasta di annunciare il primo volo diretto tra la Città di Venezia e Chicago, si tratta di un importante investimento che American Airlines sta effettuando in Italia. Il 2018 è il secondo anno consecutivo in cui American inaugura un nuovo volo dall'Italia, si tratta di un'ulteriore conferma dell'attenzione che la compagnia ha per il nostro mercato", ha dichiarato Angelo Camilletti, Manager Sales Southeast Europe di American Airlines "Aumentare la nostra presenza in un hub strategico come l'Aeroporto di Venezia, rafforzerà ed agevolerà l'incremento del traffico business, leisure e cargo tra i due paesi e consentirà ai passeggeri di proseguire il loro viaggio con comode coincidenze verso numerose destinazioni tra Stati Uniti, Canada e Caraibi. American Airlines opera dall'aeroporto di Chicago ORD circa 500 voli al giorno verso 131 destinazioni, 12 stati e 3 continenti".