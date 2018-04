Il clan catanese dei Capello, su richiesta del boss siracusano Salvatore Giuliano, «stava per organizzare un’eclatante azione omicidiaria» per «eliminare lo scomodo giornalista» Paolo Borrometi, direttore del sito la spia.it, per le sue inchieste sul territorio.

Lo scrive il Gip Giuliana Sammartino nell’ordinanza che ha portato all’arresto di quattro persone per un attentato dinamitardo all’auto dell’avvocato Adriana Quattropani che in qualità di curatore fallimentare stava ponendo i sigilli a una stazione di servizio a Pachino. Borrometi già in passato è stato bersaglio di diverse minacce e intimidazioni mafiose, tanto da essere sottoposto a un servizio di scorta.