Un albero è finito su un’auto stamattina sulla via del Mare a Roma, ferendo lievemente una donna che era a bordo. E’ accaduto nei pressi del tunnel di Acilia. La donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale. Sul posto la polizia locale. In via Antonio Pacinotti, in zona Portuense, un grosso ramo è caduto danneggiando alcune auto in sosta. Alberi e rami caduti in diverse zone della città a causa del vento e della pioggia. Al Tuscolano è stato chiuso un tratto di via Enea per rami sulla carreggiata.



ll litorale romano alle prese con il maltempo e forti raffiche di vento. E di nuovo c’è preoccupazione tra i balneari di Ostia, Focene e Fregene sud per la mareggiata in corso che rischia di acuire i già gravi problemi legati all’erosione. Un pino è caduto in via Maiori a Fregene, tra via Porto Azzurro e via Sestri Levante, bloccando il transito sulla carreggiata, mentre nella zona dell’Isola Sacra si sono registrati problemi di alimentazione elettrica, in particolare nella zona di via Monte Solarolo. Segnalata la caduta o rottura di pali telefonici, uno dei quali in via Lago di Traiano, a Fiumicino. Sul territorio di Fiumicino si sono verificati inoltre 5 incidenti stradali di lieve entità. Impegnate nel monitoraggio pattuglie della Protezione Civile di Fiumicino e della polizia locale.



Alberi, rami, tegole e cornicioni caduti a Roma a causa del vento forte e della pioggia. Dalle 8 di stamattina i vigili del fuoco di Roma hanno effettuato circa 40 interventi. Le zone colpite diversi quartieri della città, il litorale di Ostia, dove in via Ugo Rellini un albero sì è adagiato sulla facciata di un edificio danneggiando un balcone, Marino e Palestrina. I pompieri stanno effettuando rimozioni di rami e alberi pericolanti, caduta tegole, cornicioni e pali pubblici.