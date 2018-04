Un caso di tubercolosi è stato riscontrato dall’azienda sanitaria universitaria integrata di Udine in uno studente dell’Enaip di Pasian di Prato (Udine).

Il ragazzo, allievo dei corsi di formazione professionale, è stato ricoverato in ospedale per gli accertamenti prima della normale cura del caso. Mentre per gli insegnanti e i compagni di classe scatteranno ora gli accertamenti previsti dai protocolli per valutare un’eventuale trasmissione dell’infezione, che avviene per via respiratoria.

Il rischio di contagio - secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria - è comunque basso.

Il primo controllo con prova tubercolinica sarà effettuato dal personale dell’azienda sanitaria il 10 aprile, nei locali della scuola. Il secondo controllo, in base al protocollo, è previsto per fine maggio. La negatività della prova permetterà di escludere l’avvenuta trasmissione dell’infezione.

L’istituto e gli studenti sono stati avvisati tra ieri e oggi dall’azienda sanitaria.