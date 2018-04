Con l’arrivo della delegazione del Partito Democratico, guidata dal segretario reggente, Maurizio Martina, è iniziata al Quirinale la seconda giornata di consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della formazione del nuovo governo. Seguiranno le delegazioni di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi, e della Lega con il leader Matteo Salvini. Nel pomeriggio chiuderà il M5S guidato da Luigi Di Maio.

LA PRIMA GIORNATA DI CONSULTAZIONI



«L’esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino», ha detto il reggente Maurizio Martina al termine del colloquio con il presidente della Repubblica.



E ancora: «Abbiamo segnalato come l’avvio della legislatura ha fatto emergere una potenziale maggioranza che si è espressa in ambito istituzionale dall’elezione dei presidenti di Camera e Senato fino alla definizione delle commissioni, sono scelte che non hanno previsto un nostro coinvolgimento e di certo non fatte casualmente, sono scelte di natura politica e per noi si tratta di capire se queste scelte compiute da queste forze coerentemente siano in grado di avanzare un’ipotesi di governo».



Chi ha vinto le elezioni «si faccia carico della responsabilità» di governare. «Noi - ha aggiunto Martina - avvertiamo come certi atteggiamenti siano più figli di un secondo tempo della campagna elettorale che di una responsabilità nuova. Il tempo della campagna elettorale è finito e queste forze farebbero bene a tornare con i piedi per terra anche rispetto a soluzioni» di governo