Mentre sono in corso le consultazioni al Quirinale, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sta ricevendo i presidenti di Senato e Camera Alberti Casellati e Fico, il parlamentare 5 Stelle trentino Riccardo Fraccaro in un tweet ha escluso che il Movimento possa dare il via libera ad un esecutivo guidato da Salvini.

«Diciamolo chiaramente: il 4 marzo 11 milioni di italiani hanno votato un programma e un candidato premier, @luigidimaio è l'unico Presidente del Consiglio che siamo disposti a sostenere. Vogliamo il confronto sui temi per dare al Paese un Governo all'altezza, il primo passo sarà l'abolizione dei #vitalizi».