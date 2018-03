Alla fine dello scorso anno ha truffato un’anziana donna di Salerno dalla quale è riuscito a farsi consegnare 8mila euro in contanti, gioielli e orologi, spacciandosi per l’incaricato di un avvocato che avrebbe potuto evitare l’arresto del nipote coinvolto in un incidente stradale.

I carabinieri della Compagnia di Salerno sono riusciti a individuarlo e ad arrestarlo grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, alle informazioni fornite dalla vittima e all’analisi dei tabulati telefonici.

Si tratta di un pregiudicato, Giuseppe Mosca, di 45 anni, residente a Napoli, che i militari hanno trovato già in carcere dov’era stato chiuso perchè accusato di avere commesso un’analogo reato.

L’uomo, lo scorso 29 dicembre, si era presentato a casa di una donna di 86 anni, in via D. Vietri, e si era fatto consegnare 8.000 euro in contanti, gioielli e orologi, dopo che la pensionata era stata precedentemente contattata telefonicamente da due complici, in corso di identificazione, in quali avevano detto di essere un avvocato e un poliziotto.

I due le avevano riferito che solo dando il denaro e i preziosi ad un loro incaricato avrebbe potuto evitare l’arresto di un suo nipote, il quale, intanto, si sarebbe dovuto trovare in Questura per aver causato un incidente stradale nel quale era deceduto un uomo.