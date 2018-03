Calci, pugni, minacce e anche un coltello da cucina puntato alla gola. Vittima dell'aggressione una madre di Castelfranco, infermiera di 45 anni, finita in balìa delle due figlie, solo per aver negato loro il codice della carta di credito per pagare online una vacanza all’estero con destinazione Praga.

La donna è riuscita a fuggire di casa e correre al pronto soccorso. I carabinieri hanno denunciato le due sorelle, di 20 e 17 anni, entrambe studentesse e senza nessun precedente penale: la denuncia è per lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso.