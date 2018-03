La sede di Carrara dell'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) è stata imbrattata la notte scorsa da una serie di svastiche. La sede si trova in un edificio del centro della città e i simboli nazisti sono state tracciate sul muro con vernice nera. Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha espresso solidarietà all'Anpi: "Esprimo a nome mio e dell'Amministrazione comunale la più forte indignazione per il vile attacco subìto dall'Anpi a cui va la nostra più sentita solidarietà. Non si tratta solo di un attacco all'Associazione dei Partigiani ma anche a tutta la nostra città, medaglia d'Oro al Valor Civile, e ai valori costituzionali nati dalla Resistenza al nazifascismo".