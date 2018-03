Carabinieri che si fingono podisti e persino clienti dei pusher per sorvegliare la villa che gli spacciatori avevano trasformato in un «fortino». Così si è snodata l’indagine che, a Torino, ha portato al sequestro di 10 kg di hashish. L’espediente si è reso necessario perchè i trafficanti, per comunicare fra di loro, non utilizzavano telefonini cellulari, ma si servivano di messaggeri con «pizzini» e di segnali convenzionali come i fischi.

«Il supporto delle intercettazioni - spiega il maresciallo maggiore Ivan Pira, comandante della stazione di Leini - non si è potuto utilizzare. Così alcuni militari si sono vestiti da runner, poi si sono presentati come acquirenti dello stupefacente. A quel punto è scattato il blitz.

Ad essere arrestati sono due fratelli, una ragazza di 18 anni e un giovane di 30 anni, che rifornivano di droga la cintura Nord di Torino ricavando circa 20mila euro al mese. Durante la perquisizione i militari hanno recuperato lo stupefacente grazie a Quark, il cane antidroga del Nucleo cinofili di Volpiano, in servizio dal 6 giugno 2015, impiegato i 323 servizi di cui 95 nelle scuole.