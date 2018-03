Una bambina straniera di poco meno di 2 anni è ricoverata in osservazione all’ospedale infantile «Cesare Arrigo» di Alessandria per aver ingerito accidentalmente - secondo quanto riferito dal padre - un frammento di hashish. «I referti medici confermano che la piccola non è in pericolo di vita - spiegano i carabinieri - Stiamo valutando quanto spiegato dal genitore, che ha subito ammesso quanto successo».

L’uomo ha portato la bimba in ospedale da Tortona (Alessandria) dove vive.

Le indagini dei carabinieri proseguono, il caso è stato comunque segnalato all’autorità giudiziaria e ai servizi sociali.