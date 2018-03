Giada, la «bimba piuma» che non riusciva ad aumentare di peso, è morta a 12 anni. La bilancia segnava solo 7 chili. Fatale è stata una polmonite, ma sin dalla nascita Giada Perini è stata costretta a lottare con una grave forma di tetraparesi spastica, la microcefalia, e con l’epilessia. Tutta Chioggia, dove la piccola viveva, si è stretta attorno ai genitori: «È da quando aveva tre mesi che ci preparavamo al peggio, ma contro un dolore del genere non ci si può attrezzare».

«L’unica cosa che ci consola - dice la mamma della bimba - è che ora Giada ha smesso di soffrire: tre settimane al mese era malata, fra aspiratore e complicazioni per lei era una sofferenza, piangeva per ore». Ma il dolore è immenso. «Di lei ora mi manca tutto: vivevamo sempre insieme, dal risveglio alla sera», aggiunge.

Per la piccola Giada si era mobilitato anche il mondo dello sport. Da anni, per dare un supporto morale ed anche economico a lei e alla famiglia, veniva organizzata una partita di beneficenza con gli Ultras Union Cs, la Clodiense Chioggiasottomarina e le rappresentative di vari club della città. Ora si pensa a un memorial per la «bimba piuma».