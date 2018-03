Il circo ha gli animali e le scuole rifiutano i biglietti gratis. È successo ieri a Burolo (Torino), dove i dirigenti scolastici dell’istituto comprensivo di Azeglio e dei circoli didattici 1 e 2 di Ivrea hanno rifiutato il buono omaggio che il circo «Donna Orfei» aveva riservato per gli alunni.

Sui manifesti erano annunciati spettacoli con animali e presidi hanno preferito rinunciare perchè l’iniziativa non aveva il patrocinio del Comune. Tigri e leoni, comunque, sono rimasti in Sardegna per via del freddo.