«Sui principali social network, virale è la condivisione di un post secondo il quale una delegazione di richiedenti asilo africani, ospitati nella città di Piacenza, avrebbe incontrato il Prefetto della città emiliana per richiedere l’assegnazione di 2mila euro mensili, in modo da soddisfare le proprie esigenze personali. Si tratta di una notizia falsa. Il Prefetto di Piacenza, Maurizio Falco, ha dichiarato di non aver incontrato alcuna delegazione e di non aver mai ricevuto simili richieste».

È l’ennesima fake news segnalata dalla polizia postale attraverso il proprio sito.

«Si raccomanda di prestare attenzione prima di procedere alla condivisione di notizie dai titoli altisonanti e dai toni aspri - si legge nella nota -: molto spesso, infatti, si tratta di fake messe appositamente in circolazione per creare disinformazione su temi di rilevanza sociale».