Disagi e chiusure su alcune autostrade a causa della pioggia gelata: l'autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo Bologna in direzione sud. Sono stati chiusi al traffico alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, in entrambe le direzioni di marcia.

Autostrade per l'Italia sconsiglia di mettersi in viaggio verso le aree interessate. In Emilia Romagna "il fenomeno perdurerà fino alla tarda mattinata di oggi sull'intera area".

E' stata invece riaperta alle 4 l'autostrada A12 fra i caselli di Sestri Levante e di La Spezia chiusa ieri sera per il ghiaccio. Rimane invece sconsigliato per il gelo il traffico sulla strada alternativa dell'Aurelia del passo del Bracco che unisce le province di Genova e di La Spezia.

Quanto ai treni, circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia con grandi disagi per migliaia di pendolari: il gelicidio ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni, comunica Rfi. In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un'offerta dell'80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori. Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità. Garantito il 100% dell'offerta dei treni ad alta velocità.

Una nevicata molto leggera sta scendendo su Milano, senza provocare problemi. La circolazione è regolare e solo sull'A7, nel Pavese, sta nevicando in modo più intenso.

In Europa 55 i morti per maltempo - Sale a 55 morti il tragico bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta da domenica scorsa su tutta Europa. Lo riferisce la Bbc. La situazione più grave in Polonia, dove i morti assiderati - in gran parte senzatetto - sono stati almeno 21. Altri sette morti in Slovacchia e sei nella Repubblica Ceca. Tre le vittime in Spagna, 5 in Lituania, 4 in Francia, due in Serbia, Italia, Slovenia e Romania. Un morto in Gran Bretagna.