«Con la Lega al Governo tutti i centri culturali islamici verranno chiusi specialmente se alterano i principi fondamentali come legalità e trasparenza»: a dirlo è il segretario Matteo Salvini in una nota diffusa dalla Lega Umbria.

Giovedì Salvini sarà ad Umbertide per sostenere Riccardo Augusto Marchetti candidato alla Camera. Nella città umbra è in costruzione un grande centro culturale islamico.



«Ho deciso di aprire ufficialmente la mia campagna elettorale in Umbria e nello specifico ad Umbertide - ha spiegato Salvini - perchè questa cittadina incarna l’esempio della politica fallimentare del Pd per cui si aprono centri culturali islamici che, fatti alla mano, minano la sicurezza cittadina, si assegnano le case popolari a vantaggio degli stranieri, ad Umbertide circa l’80% degli immigrati gode di alloggi comunali, si chiudono caserme o si riduce il numero delle forze dell’ordine come è già accaduto in Altotevere e nel resto di Italia a causa del mal governo renziano. Noi presentiamo chiarezza e faremo in modo che quel terreno torni ai suoi reali destinatari, ossia le associazioni che operano nel sociale».

A Umbertide il leader del Carroccio inaugurerà la nuova sede elettorale della Lega.