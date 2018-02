La valanga che è caduta oggi in Valtellina ha travolto due sci-alpinisti che sono stati salvati pochi minuti dopo dai compagni con i quali erano saliti a 1.900 metri, nella zona di Monte Cadelle, in Valtellina. Uno dei due escursionisti è stato estratto illeso, l’altro è stato trasportato dai soccorritori in elicottero all’ospedale di Sondrio e non sarebbe in gravi condizioni.

I sette escursionisti coinvolti nell’incidente alpinistico di oggi in Valtellina sono tutti della provincia di Lecco, compreso quello trasportato in ospedale a Sondrio - non grave - e quello uscito del tutto illeso dalla massa di neve. Tutti gli sci-alpinisti erano dotati del dispositivo Arva, utile ad agevolare le ricerche di chi viene travolto da una valanga.