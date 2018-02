Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia hanno deciso di sostenere all’unanimità la candidatura di Verona per l’adunata nazionale degli Alpini del 2020.

Lo ha annunciato in una nota il presidente dell’Ana di Verona, Luciano Bertagnoli, che si sta impegnando per riuscire a coronare il sogno di riportare in riva all’Adige le penne nere di tutta Italia, a distanza di 30 anni esatti dall’ultima volta.



L’ultima adunata nazionale nella città scaligera risale infatti al 13 maggio 1990. «Un traguardo dall’alto valore simbolico per gli alpini veronesi - ha detto Bertagnoli - che proprio nel 2020 festeggeranno il centenario della fondazione della loro sezione».

L’ufficialità è arrivata oggi a Vittorio Veneto (Treviso) al termine del 119/o incontro dei presidenti del terzo Raggruppamento (Triveneto), al quale hanno partecipato anche le sezioni estere di Belgio, Germania, Lussemburgo e Nordica: da Udine a Vicenza, passando per Trento e Treviso, tutti hanno detto sì alla candidatura di Verona per l’appuntamento con il 2020. Entro maggio, la sezione scaligera dovrà presentare al direttivo nazionale il fascicolo di presentazione della propria candidatura, forte di un mandato delle sezioni che rappresentano circa il 40% di tutte le Penne Nere d’Italia. Poi, a ottobre, l’appuntamento con il verdetto dell’assemblea nazionale che dovrà prendere in esame le candidature arrivate dal resto d’Italia.



Per Bertagnoli «è motivo di grande orgoglio poter contare sull’appoggio e il sostegno ampi e unanimi di tutto il Triveneto. Il risultato odierno premia gli sforzi fatti fino ad oggi dagli alpini veronesi e dai loro amici. Questa votazione ci dà la carica per proseguire e andare avanti in un’impresa titanica quale può essere l’organizzazione di un’adunata nazionale. Non siamo spaventati, ma orgogliosi di poter riuscire a riportare tra le mura scaligere la bellezza dell’abbraccio e dell’invasione di tutti gli alpini d’Italia».