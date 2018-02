«Problemi di reperibilità della cannabis terapeutica in Emilia Romagna? Noi abbiamo alzato proprio in questa legge di bilancio le soglie di produzione a 300 chili e fatto già degli accordi per l’importazione del prodotto, dall’Olanda e dai Paesi produttori». Il ministro alla salute Beatrice Lorenzin replica in questo modo al tema della carenza della sostanza utilizzata soprattutto per la terapia del dolore.

«Questo è un tema che - aggiunge il ministro - io valuterò senza alcun tipo di pregiudizio. L’unico elemento che a noi stava a cuore nella produzione era quello di garantire che ci fosse una sicurezza assoluta nei sistemi di produzione onde evitare ovviamente che ci possano essere dei traffici illeciti e l’uso della sostanza per usi non consentiti dalla legge. La situazione in Emilia Romagna? Ne parlerò con l’assessore e con la Regione sicuramente».