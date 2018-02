I carabinieri Forestali di Verona hanno denunciato i titolari dell’allevamento di cani di razza «I Tesori dell’Antica Rocca» di Nogarole Rocca (Verona) per detenzione in condizioni incompatibili di oltre 180 cani di razze varie (Maltesi, Chihuahua, Shitzu, Barboncini). Lo riferisce la stampa locale.

Le indagini sono iniziati dopo le segnalazioni andate in onda durante la trasmissione «Striscia la notizia». Gli animali erano tenuti stipati dentro box, cassonetti e scatoloni destinati ad usi diversi, perfino in alcuni acquari, in condizioni igienico-sanitarie scarse.

Gli esemplari da riproduzione erano tenuti in un capannone a Isola Rizza (Verona). I Forestali hanno sequestrato 26 madri e 27 cuccioli. Gli animali sono stati consegnati in custodia giudiziaria al Rifugio Leudica di Merlara (Padova), che sta provvedendo all’affido temporaneo a privati.