Nel 2017 il reddito disponibile pro capite in Trentino Alto Adige si è attestato sui 23.404 euro, confermandosi la regione con il valore più elevato a livello italiano nonostante una crescita inferiore alla media nazionale (+2,1% in regione contro il +2,4% a livello italiano).

Il Trentino Alto Adige continua a guidare anche la classifica della spesa familiare per i beni durevoli (2.921 euro, 2.332 euro in Italia, 2.764 euro nel Nord-Est), sebbene anch’essa sia cresciuta meno della media delle altre regioni (+1,2% contro il +1,9% a livello nazionale).

In grande crescita il comparto dei motoveicoli, che conferma l’ottimo risultato dell’anno scorso facendo registrare un aumento dei consumi del +24,4%.

Bene anche il segmento delle auto usate che mostra un incremento del 4,2% per una spesa complessiva di 477 mn di euro.

A livello provinciale Trento sperimenta una crescita del 2,9% della spesa per i beni durevoli, ben oltre la media nazionale. Meno vivace Bolzano a +0,4%.

Trento fa registrare prestazioni migliori rispetto a Bolzano in quasi tutti i comparti con risultati particolarmente positivi nel comparto delle auto usate (+6,2%) e dei motoveicoli (+39,5%), entrambi valori superiori al dato medio italiano.

Questi sono i principali risultati della ventiquattresima edizione dell’Osservatorio di Findomestic Banca sul consumo di beni durevoli in Trentino Alto Adige, presentato a Padova.

I SETTORI DI SPESA

Auto e moto – Acquisti di motoveicoli in grande crescita, con un ottimo +24,4% (38 mn di euro) che supera nettamente la media nazionale (+9,8%) e conferma il risultato dello scorso anno (+27,9%). Continua a crescere anche il comparto delle auto usate, che con 477 mn di euro rappresenta il settore che più contribuisce alla spesa per i beni durevoli e fa segnare un +4,2% (+5,5% in Italia), crescita simile al 2016 (+4,7%). Il settore delle auto nuove ha invece sperimentato un calo del 2,3% per un controvalore di 290 mn di euro, in controtendenza rispetto alle ottime performance dello scorso anno (+15,1%) ma in linea con una stagnazione a livello nazionale (+0,1%).

Mobili – La spesa per l’acquisto di mobili ha registrato una crescita dell’17,% (+1,8% in Italia), per un consumo totale di 326 mn di euro.

Elettrodomestici – Consumi stabili nel comparto degli elettrodomestici grandi e piccoli a 105 mn di euro (+0,7% in Italia) mentre l’elettronica di consumo cede a -3,7% (49 mn di euro), trend comunque decisamente migliore alla media italiana (-5,3%).

Information Technology – Anche nell’Information Technology i consumi hanno subito un calo del 3,2% (46 mn di euro), una contrazione lievemente contenuta rispetto al livello nazionale (-3,9%) e inferiore rispetto allo scorso anno (-6,3%).

LE PROVINCE

Nel 2017 il reddito disponibile pro capite è aumentato del 2,2% a Trento (22.014 euro) e dell’1,9% a Bolzano, che con 24.828 euro si conferma al terzo posto tra le province italiane: solo a Milano e Bologna il reddito pro capite è superiore.

Il comparto della mobilità ha registrato un andamento altalenante. In crescita i consumi per le auto usate, con Trento che fa segnare un +6,2% (233 mn di euro), valore superiore alla media nazionale (5,5%), mentre Bolzano sperimenta un aumento più contenuto a +2,4%, rimanendo comunque in testa in termini di volume di spesa complessivo (244 mn di euro). Trento traina nettamente le ottime performance per i motoveicoli, con un brillante +39,5% (23 mn di euro), in accelerazione rispetto al 2016 (37,7%); consumi più ridotti ma comunque in aumento anche per Bolzano (+6,1%, 15 mn di euro).

I consumi per le auto nuove segnano invece una flessione in entrambe le province, dopo lo slancio dello scorso anno: Bolzano cede il 3,6% (116 mn di euro) rispetto al +17% del 2016, mentre Trento riesce a contenere le perdite a -1,5% (+13,8% nel 2016) e si conferma prima provincia in termini di volumi complessivi (174 mn di euro).

Trend positivo a livello provinciale nel settore dei mobili: a Trento le spese aumentano del 2% (166 mn di euro), valore superiore alla media nazionale (+1,8%) e nettamente migliore rispetto allo scorso anno (+1%), mentre Bolzano sperimenta un rialzo dell’1,4% (160 mn di euro).

Stabili i consumi nel mercato degli elettrodomestici grandi e piccoli, con volumi complessivi pressoché uguali per entrambe le province (53 mn di euro a Trento e 52 mn di euro a Bolzano).

In flessione il segmento dell’elettronica di consumo, sebbene in misura ridotta rispetto al dato nazionale (-5,3%), con un -3,7% a Bolzano (24 mn di euro) e un -3,8% a Trento (25 mn di euro).

Per quanto riguarda il comparto dell’Information Technology le province hanno contenuto le perdite dello scorso anno, con Trento che cede il 2,8% (-7,1% nel 2016) e Bolzano il 3,6% (-5,2% nel 2016). Uguali i volumi di consumo per il settore in entrambe le province a 23 mn di euro.