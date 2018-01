Solo il 28,9% dei cittadini sa che l’incidenza di stranieri sulla popolazione è all’8%. Più della metà del campione, al contrario, sovrastima la presenza di immigrati nel nostro Paese: per il 35% si tratterebbe del 16%, per ben il 25,4% addirittura del 24% (un residente su quattro, a loro avviso, sarebbe non italiano). E solo il 31,2% valuta correttamente la presenza di immigrati di religione islamica che è del 3%. Il Rapporto Italia 2018 conferma una percezione distorta da parte degli italiani per quanto riguarda i migranti.



L’Eurispes ha chiesto di valutare una serie di fenomeni messi particolarmente in risalto dal circuito mediatico, con l’obiettivo di sondare le opinioni diffuse e metterle a confronto con i numeri reali. Ebbene, all’incirca un italiano su tre indica correttamente l’incidenza di stranieri sulla popolazione e più della metà del campione, al contrario, sovrastima la presenza di immigrati nel nostro Paese. Gli italiani che stimano con esattezza la presenza africana in Italia (circa l’1,7% della popolazione) sono soltanto il 15,4%.



Il 27,4% dei cittadini individua come principale regione d’origine l’Africa del Nord, da dove in realtà proviene solo il 12,9% degli stranieri arrivati in Italia.

Anche per quanto riguarda la proposta di legge sullo Ius soli emerge una visione errata: solo il 17,7% degli italiani sa che il requisito richiesto dal provvedimento non è solo la nascita, ma anche la frequentazione della scuola italiana. La netta maggioranza (56,9%) ritiene che la proposta di legge chieda di ritenere sufficiente come requisito per la cittadinanza nascere sul suolo italiano.