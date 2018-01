«Io penso che come lo Stato non entra in negozio con lo studio di settore, ognuno è libero di amare chi vuole nel rispetto del prossimo. Sono però contrario alle adozioni per le coppie omosessuali. Le discriminazioni sono una roba folle, però chi non ha diritto di parola e cioè i bambini hanno diritto di crescere con una figura di riferimento paterna e materna. Io sono divorziato, quindi non ne faccio una questione morale ti può andare bene come anche male».

Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega in un’intervista a Rtl 102.5.