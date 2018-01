In dieci, armati di catena per rapinare uno smartphone: ennesimo raid di una baby gang a Pomgiliano d'Arco (Napoli). E' accaduto nella tarda serata di ieri: vittime due studenti di 14 e 15 anni, circondati e picchiati dagli aggressori che li hanno derubati di un telefonino. Le vittime - medicate in ospedale e poi dimesse - si sono rivolte ai carabinieri che hanno identificato due degli aggressori, un 15enne e un 14enne, quest'ultimo non imputabile.