La pasionaria radicale dei diritti civili (e della libertà delle donne in particolare) e l'ex democristiano anti-divorzio: insieme in una lista elettorale. Un tandem elettorale (Emma Bonino e Bruno Tabacci) agganciato al tram del Pd.

Tabacci, essendo già presente in Parlamento, ha così evitato alla Bonino di raccogliere 25mila firme da qui al 29 gennaio. Avendo già il posto, Tabacci ha permesso a Bonino di avere un ticket gratuito alle prossime elezioni.

«Grazie alla tua scelta hai reso possibile un'opzione democratica per noi e il Paese: +Europa sarà l'unica lista al voto pienamente europeista» così Emma Bonino ringrazia Bruno Tabacci che, essendo leader di Centro democratico, gruppo già presente in Parlamento, ha risolto di fatto la questione delle firme per le liste dei radicali italiani. C'è chi parla di "matrimonio di interessi" e chi di grande conquista per la democrazia italiana.

Un'assemblea il prossimo 13 gennaio sancirà la nascita della nuova lista frutto dell'intesa tra Emma Bonino e Bruno Tabacci. Nel simbolo, oltre alla scritta «+Europa con Emma Bonino» ci sarà anche l'indicazione «Centro Democratico«. Quanto alla sua collocazione, verrà decisa dall'assemblea: «Certamente - ha annunciato Tabacci - staremo nel centrosinistra, sulle modalità decideremo».

«Il gesto generoso e autonomo di Tabacci e del Centro Democratico, coerente con lo spirito europeista che li connota - ha detto Emma Bonino -, consentirà alla lista "+Europa" di essere presente alle elezioni politiche per offrire agli italiani un'opzione seria, diversa da tutte le altre, per la crescita civile, sociale ed economica del nostro Paese. Delle prospettive e delle scelte politiche da assumere nelle prossime settimane - aggiunge - discuteremo in una grande assemblea il 13 gennaio».