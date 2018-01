Stare in due sull'altalena è costato caro a due ragazzini: si sono prese una multa da 170 euro a testa perché hanno più di 12 anni e allora non si può stare in due sull'altalena. Lo vieta il regolamento del Comune di Cairo Montenotte. Le due ragazze, 14/enni, sono state sorprese nei giorni prima di Natale dagli agenti della polizia municipale sulle altalene nei giardini della Lea, e seppur senza documenti hanno rilasciato i loro estremi agli agenti. Amara sorpresa per i genitori che si sono visti recapitare le sanzioni. Una delle mamme sottolinea come ci siano reati ben peggiori da multare, non certo la bravata di due ragazzine.

"Il regolamento parla chiaro - sottolinea il comandante della polizia municipale, Fulvio Nicolini - È vietato utilizzare le attrezzature per bambini per chi ha più di 12 anni di età, come recitano i cartelli ben visibili. La sanzione va da un minimo di 80 ad un massimo di 500 euro".