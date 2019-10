Poste, due appuntamenti andati tristemente a vuoto

Vorrei rendere nota come una mancanza di collegamento costringe due persone, anziane, ad andare a due appuntamenti e non essere ricevuti perché l’ufficio ha una sua lista di appuntamenti. Il fatto: ho ricevuto una raccomandata da Poste Italiane in cui si dice che avrei dovuto contattare il numero verde per prendere un appuntamento per una pratica finanziaria, contatto il numero e mi da appuntamento per il 4 ottobre alle ore 17.

Ci presentiamo, io e mia moglie, e non troviamo nessuno al nostro appuntamento causa ferie dell’addetta. Ritelefono al contact center e mi fissano un altro appuntamento per il 9 ottobre alle ore 10, arriviamo in ufficio e troviamo l’addetta che però mi comunica che non sono nella sua rubrica degli appuntamenti. Faccio presente che il contact center mi ha fissato per il 9 ma Lei ha altri clienti e non può fare niente se non darmi un altro appuntamento. Vorrei avere, se qualche direttore di Poste Italiane legge questa lettera, spiegazioni da simili comportamenti dei due uffici. Speriamo in bene per il terzo tentativo.

Ferruccio Dal Pozzo - Trento

Situazioni inaccettabili

Non ho parole. Si fa tutto sempre più complicato. Inutilmente. Attendo insieme a lei la risposta delle Poste, che, ne sono certo, arriverà a gran velocità. Ma certe situazioni - anche se sono noti i problemi legati prima di tutto alla carenza di personale - non sono accettabili. E non sono nemmeno dignitose.

