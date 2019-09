Lo Stato spreca i soldi, giusto pagare meno tasse

Egregio Direttore, nel suo commento alla lettera «Giusto tassare in base ai consumi», Lei si chiede però come mai noi italiani fatichiamo così tanto a capire che i servizi di cui possiamo fruire sono legati alle tasse che paghiamo. Perché vogliamo insomma più servizi e cerchiamo al contempo di versare sempre meno tasse (parole sue). Se mi permette glielo spiego io: cerchiamo di pagare meno tasse semplicemente perché quei soldi vengono usati dallo Stato-Governo in modo vergognoso.

Qualche esempio? La costruzione di una nuova portaelicotteri, la Trieste, dal folle costo di 1 miliardo e 200 milioni di euro; e non mi si venga a dire che abbiamo bisogno di questo mostro da guerra. Nel 2017 per la sfera militare sono stati spesi 23 miliardi, 64 milioni al giorno! E al contempo non si trovano soldi per le pensioni e per gli ospedali. E poi ci si chiede perché gli italiani vogliono pagare meno tasse e avere più servizi?

Graziano Ferrari

Via il diritto di voto agli evasori

Che lo Stato spenda anche male è un fatto ed è un fatto anche che su alcune scelte non sarebbe male, come dire, approfondire (conoscenza, dibattito, confronto), ma io parlavo di scuole, ospedali (molti funzionano benissimo e i soldi in più di un caso si trovano), di servizi sociali (spesso invisibili ma indispensabili) e dei mille altri servizi che paghiamo poco ricevendo in cambio molto (pensi ad esempio alle nostre università).

Non abbiamo bisogno di “mostri da guerra”, lei ha ragione. Ma, mi creda, i tanti evasori che ci sono in Italia - parlo di persone disoneste che sfruttano i servizi che lei e io paghiamo di fatto anche per loro - non si trattengono certo dal pagare le tasse perché acquistiamo aerei da guerra o navi e altre “armi” (che vanno peraltro a rafforzare un sistema di difesa che non va mai considerato come una sorta di arsenale inutile). Non pagano perché sono disonesti e perché pensano che sia tutto loro dovuto. A questi italiani farebbe bene un viaggetto in quei tantissimi Stati nei quali chi non paga le tasse non è considerato furbo, ma finisce semplicemente in carcere.

Il lettore Danilo Silvestri, citando Tremonti, introduceva peraltro il tema dei consumi. Tema molto interessante, perché di solito si consuma in base a quanto si guadagna e far pagare ad ognuno il giusto non dovrebbe dunque essere così complicato. Sa cosa farei io? Toglierei ad esempio agli evasori il diritto di voto. E non perché spesso pontificano senza impegnarsi, ma perché devono capire che non possono avere gli stessi diritti dei cittadini onesti. Ma il dibattito sollevato da Silvestri, ripeto, era su altro.

