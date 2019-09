Classe politica debole Servono persone capaci



Esimio dottor Faustini, nei giorni scorsi la trasmissìone radiofonica su Rai 3, "Prima Pagina", a Lei ben nota spesso quale conduttore, ha offerto lo spunto per un'amara riflessione sulle condizioni della classe politica nostrana. All'apertura del dialogo con gli ascoltatori è intervenuto un arzillo novantenne il quale ha manifestato, a gran voce, tutta la sua delusione e amarezza verso la fatuità dell'attuale classe politica Italica, evidenziando la sua lunga esperienza, favorita dalla longevità, quale "osservatorio" d'un lungo arco temporale. A suo dire in passato non aveva mai constatato tanta confusione e inefficienza nell'agone politico, puntando il dito su una evidente approssimazione cognitivista non certo in grado di affrontare risolvere i problemi in cui si dibatte l'Italia, anche se alcuni sono pregressi come il colossale debito pubblico. Ma proprio per questo motivo sarebbe urgente l'intervento d'una qualità "umana" di spessore ben superiore anche se, in verità, si intravede, in atto, un barlume di speranza in una sola persona portatore d'un cognome nobiliare che, a detta anche di Trump, potrebbe portare il treno Italia sui binari appropriati.

Giovanni Meli





Sì, quelli capaci non fanno politica

Carina la battuta su Conte. Che ci sia un problema di qualità umana, nel nostro Paese, è davanti agli occhi di tutti. Il tema della classe dirigente - a tutti i livelli - è ormai una sorta di emergenza. Il problema è che molte persone capaci, che ancora ci sono, evitano la politica come se fosse la peste. Perché nel nostro Paese, anche chi si avvicina alle istituzioni animato solo da spirito di servizio, viene guardato male. Speriamo davvero che questo governo possa essere l'esecutivo dei migliori: una squadra messa in campo, al di là delle appartenenze politiche, per cercare di cambiare (e salvare) l'Italia. La condizione della classe politica italiana - come giustamente evidenziato anche nel corso di un programma che effettivamente... frequento - è quella che è, ma con un po' di attenzione, anche all'interno dell'attuale parlamento si possono trovare persone capaci. Ho detto capaci, non fedeli.

a.faustini@ladige.it