Cafoni al potere, la realtà ha superato la fantasia

Caro Faustini, immagino che anche lei in questo ultimo periodo abbia avuto l’impressione che la parola “cafone”, usata da Ignazio Silone per indicare il contadino ingenuo, sia oggi enormemente distante da quel significato. Basta dare un’occhiata al dizionario e si apprende che ora indica una persona di qualsiasi status sociale “grossolana e ignorante, priva di buon gusto, di tatto, di rispetto”, “di basso intelletto e bassi istinti oppure dalle maniere rozze e scurrili”. Tutto vero purtroppo: come definire altrimenti un Sindaco che esibisce una maglietta con la scritta «Se non puoi sedurla … puoi sedarla»?

E un Premier che in casa altrui (mi auguro per scherzo, sollecitato magari furbescamente dal suo interlocutore, come si intuisce dai video che circolano in rete) appoggia il piede sul tavolino durante il colloquio? E un Presidente che pretende che uno stato sovrano gli “venda” un’intera isola e all’ovvio rifiuto, risponde infantilmente che a lui e al suo Stato non si risponde così? E tralascio volutamente le battute spesso fuori luogo e di dubbio gusto di un certo vicepremier. Il tutto, probabilmente, verrà definito una goliardata, uno scherzo un po’ sopra le righe, su cui non vale la pena “perdere tempo”. Mi vengono in mente certi personaggi di Carlo Verdone, o il Cetto La Qualunque di Albanese. Con la cafonaggine al potere la realtà ha superato la fantasia.

Francesco Bailo

L’indignazione resta una buona compagna di viaggio

La realtà ha davvero superato la fantasia caro professore. E l’arguta finezza di Silone è solo un ricordo. C’è anche chi ha dato una spiegazione al gesto di Trump (il piede sul tavolino), dicendo che era legato a un invito di Macron, ma il premier britannico, quella scena, poteva risparmiarcela comunque. Carlo Verdone e Albanese, talvolta, sembrano invece giganti: non solo per la loro intelligenza e per la loro ironia, ma anche perché le loro battute non sono mai sfociate in odio, in livore, in invidia, in rancore. Le loro interpretazioni in fondo ci facevano e ci fanno specchiare nei nostri difetti. Teoricamente, potrebbero persino aiutarci a migliorare, ad evitare certe derive.

Ma talvolta sembriamo scivolare in un pozzo senza fondo. In tutti i casi, non definiamo mai la maleducazione e la volgarità come goliardate. Perché l’indignazione resta una buona compagna di viaggio, in casi come questi: teniamocela dunque stretta.

a.faustini@ladige.it