Un semaforo giallo per il governo dei perdenti

Caro direttore, ormai il semaforo per un governo M5Stelle-PD è diventato giallo, sarà un governo messo in piedi dai perdenti, chiamiamola una fusione fredda, quelli che nel giro di pochi anni sono riusciti a dimezzare il loro consenso elettorale, ma d’altronde in parlamento i numeri ci sono quindi è giusto provare.

Farà comunque comodo a tutti, in primis i 5 stelle che sono terrorizzati dal voto anticipato sapendo che due terzi di loro dovranno tornare a casa, farà comodo anche a quelli del PD che inaspettatamente riusciranno nuovamente ad avere posti di potere, all’Europa che si troverà un governo meno ostile e che di conseguenza sarà più tollerante sui nostri conti pubblici, ed infine farà comodo anche a Salvini che dall’opposizione potrà sparare ad alzo zero contro il nuovo esecutivo, per ultimo riscontro che ha già fatto comodo ai mercati che hanno già festeggiato con guadagno di borsa e calo dello spread. Tutti dovranno ricordarsi però degli errori fatti in precedenza, sempre che ammettano di averne fatti, se ad esempio lo sbarco dei migranti dovesse aumentare in modo esponenziale e se le opere pubbliche dovessero essere osteggiate pretestuosamente sarebbero due grossi problemi per il nuovo governo, certamente non sono solo queste le emergenze che pressano l’Italia, ma gli elettori sono molto sensibili a questi argomenti. Tutti dovranno comunque essere molto accorti perché, ricordando la favola di Cenerentola, la mezzanotte arriva sempre ed il cocchio dorato trainato da quattro splendidi cavalli bianchi si trasforma rapidamente in una zucca attorniata da topi.

GianPaolo Furlan

Quanti rischi per Pd e M5s

Sembra effettivamente che la fusione fredda sia ormai in vista. E lei fa bene a ricordare i numeri del Parlamento, perché in realtà il risultato dell’ormai lontano 4 marzo 2018 consente ai potenziali alleati di dar vita a un governo solido. In teoria, ovviamente. Lei ha ragione a dire che va anche ascoltato il Paese. Con due indicazioni, però. La prima è che non si governa assecondando, cavalcando, inseguendo o guardando i sondaggi: la seconda è che un governo serve per far ragionare un Paese (anche sul tema dei migranti) non per rincorrere gli umori di un Paese. Su questo mi pare che in pochi abbiano le idee chiare. Ma va ricordato che un governo, per salvare un Paese, non deve temere l’impopolarità. C’è chi invece insegue solo la popolarità senza preoccuparsi di risolvere i problemi.



Aggiungo una cosa: 5stelle e Pd hanno invece solo da perderci, in questa impresa (pensi ai socialdemocratici in Germania e a quanto hanno pagato la scelta, saggia, di garantire la governabilità). Gli elettori faticheranno infatti a capire questa (eventuale) alleanza anomala fra chi fino a ieri s’è odiato. Ma il bene del Paese e in un certo senso gli equilibri europei dovrebbero precedere i bassi interessi di bottega, no?

a.faustini@ladige.it