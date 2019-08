Il mondo ha bisogno di rispetto e gratitudine

Voglio credere nella capacità delle persone di fare del bene, di contribuire ogni giorno nel rendere il nostro mondo più giusto e più armonioso. Perché i telegiornali e i giornali ci bombardano tutti i giorni con notizie scioccanti, con problemi irrisolti, con negatività? Solo perché così le notizie si vendono di più? Voglio un mondo più positivo, un mondo nel quale si dia più spazio alle belle notizie, alla gioia e per questo vi scrivo. Qualche settimana fa sono andata come tutti i giorni in università a Essen (Germania) per studiare per il prossimo esame di fisiologia e ho visto un fotoshooting dal tema “Rispetto” sull’ambito lavorativo in ospedale. Ho immediatamente sentito un brivido, mi è venuto il sorriso e la pelle d’oca e ho deciso di partecipare: non desidero altro nella vita che essere rispettata nonostante non sia madrelingua tedesca, nonostante non sia perfetta, nonostante faccia ogni giorno errori.

Nell’ospedale dove studio medicina, come ormai in ogni altro ambito lavorativo al mondo, sono rappresentate tantissime nazionalità, ci sono infiniti tipi di lavori e diversità incluse. Ma come un medico potrà mai fare il suo lavoro bene se non viene supportato dall’infermiere, dal tecnico di laboratorio, dalla cuoca della mensa e dalla persona delle pulizie della sala operatoria? Siamo una squadra e l’unico modo per poter lavorare bene tutti assieme è il Rispetto reciproco e la Gratitudine verso gli altri membri che la compongono! Il mondo ha bisogno di più persone idealiste come me! Il mondo ha bisogno di più Gratitudine, di più Rispetto!

Cinzia Rosati

Un cambiamento è possibile

È bello che arrivi una così importante lezione - alla società e anche a un certo modo di fare comunicazione - da una giovane che, a cavallo fra il mondo dello studio e quello del lavoro, ha capito quanto sia prezioso il rispetto (parola di cui tendiamo persino a dimenticare il significato) e quanto sia necessaria la gratitudine (che invece si tende a dare spesso per scontata). Il sacco, si diceva un tempo, si prende sempre dall’alto. Il rispetto, infatti, c’è dove lo si pratica sin dai livelli alti (di un’azienda, di una società, di una comunità), ma latita ad esempio nella nostra politica, che, alimentandosi d’odio, di rancore e di ridicole rivincite, tende a contaminare tutto il Paese, dividendolo in tifoserie sempre pronte a volere il male del presunto “avversario”. Da te - posso darti del tu, visto che hai pochi anni più delle mie figlie? - arriva invece una lezione di stile, di vita, di impegno, anche di speranza. E fai molto bene a ricordarci quanto sia fondamentale il gioco di squadra. In ogni cosa. Quasi mi dimenticavo: sul nostro giornale io cerco di inserire ogni giorno buone notizie. Perché sono convinto che solo dalle belle cose che ogni giorno ci accadono intorno possa rinascere una società educata, attenta all’altro, capace anche di confronti accesi, ma mai esasperati (soprattutto nei toni). Una società in grado di dire grazie e di rispettare ogni persona. Questa tua lettera dimostra che un cambiamento è possibile. Ed è bello anche solo pubblicarla, questa tua lettera, sperando che faccia un rumore dolce. Come il rispetto e la gratitudine, in fondo, che in un certo senso si sentono anche se non fanno rumore.

a.faustini@ladige.it