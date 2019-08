“Cancellare” i politici che promettono e non fanno

Gentile direttore, c’è chi propone di accorciare la legislatura di un anno. Credo non sia la modifica che risolve i problemi. Sono più convinto invece, che sarebbe più utile un regolamento sia al comportamento dei singoli Onorevoli, come pure al modo di gestire la politica, incominciando da una legge elettorale che imponga al partito o coalizione vincente di realizzare i primi 5 punti del proprio programma, per intero, come da propaganda fatta, entro e non oltre un anno dall’elezione, trascorso questo termine e a programma irrisolto, decade la legislatura completa, saranno indette nuove elezioni, con una differenza: coloro che facevano parte della legislatura decaduta non potranno più ricandidarsi in nessun altro ente pubblico, sia Comune, Provincia o altro.

Chi viene eletto in un partito o movimento, non ha il diritto di uscirne per iscriversi al gruppo misto, ma decade e non sarà sostituito, perchè ha tradito il suo elettorato. Queste particolari regole, hanno il semplice compito di porre la politica e i loro rappresentanti difronte alle proprie responsabilità e lavorare per il bene del paese, e non per il loro bene, o per le lotte intestine che annullano tutti quei sani principi di cui una nazione ha bisogno, per funzionare, sincerità, onestà, rispetto personale, buon senso nell’opposizione, affinchè ogni parlamentare sia costruttivo.

Franco Parisi - Santa Massenza

I politici italiani rappresentano perfettamente l’Italia di oggi

Lei sa, vero, che il suo programma - posso chiamarlo così? - non è realizzabile? La provocazione ci sta, ma le faccio un paio d’esempi: spesso la coalizione nasce dopo le elezioni e il programma non va solo limato in virtù di questo, ma anche cambiato più volte in base alle cose che succedono a prescindere da ciò che si ha in animo di fare. Le urgenze e le emergenze cambiano l’azione di un esecutivo e in una legge elettorale certo non si può inserire un ragionamento del genere. La storia recente dice che i contratti non funzionano esattamente alla grande e pensare a contratti vincolanti come quelli che ipotizza lei può anche essere suggestivo, ma lascia il tempo che trova. Trovo poi semplicemente ingiusto che si impedisca ad un candidato di ricandidarsi dopo una legislatura. In fondo spetta a noi votare e dunque promuovere o bocciare un candidato. Pensare che si possa impedire a chi non ha ad esempio realizzato il programma di ricandidarsi - lasciando magari a casa chi ha migliorato le sorti del Paese senza realizzare però un punticino di quanto promesso - significherebbe probabilmente non solo non avere più un deputato o un senatore della legislatura precedente, ma rischiare proprio di non averne più in futuro. La politica è una cosa seria e come tale va trattata.

Veniamo poi al gruppo misto: talvolta ci vanno i furbi e i voltagabbana, è vero; ma spesso ci vanno quelli che si sentono invece traditi dal loro stesso partito. Serve indubbiamente buonsenso (molti lo hanno già e altri l’hanno sinceramente sempre avuto) e serve anche sincerità, come dice lei, ma talvolta non mancano né l’uno né l’altro. Ciò malgrado, basta un insensato o un bugiardo per far saltare tutto. Se s’aggiunge infine che le legislature (e non parliamo dei governi) ben poche volte sono arrivate alla fine in Italia, durando quindi cinque anni, si capisce quanto il problema non stia certo nella durata di una legislatura. I governi che in altri Stati hanno lavorato bene, sono quasi sempre quelli che hanno avuto la possibilità di fare due mandati pieni. In otto o in dieci anni si può cambiare un Paese. Si può completare un percorso. Si può realizzare qualcosa. In 14 mesi o in un paio d’anni (o comunque nelle brevi stagioni che hanno caratterizzato molti dei nostri governi e delle nostre legislature) si può solo iniziare un percorso. Percorso che di solito viene tra l’altro sfasciato o stravolto da chi arriva dopo. E non sarà certo una legge - che è fra l’altro facile dire incostituzionale fin d’ora - a rendere più semplice, più chiaro o più “obbligato” il percorso. In tal senso, i politici italiani rappresentano perfettamente l’Italia di oggi: litigiosa, sospettosa, mutevole, sovente incline all’odio, egoista e aggiunga pure lei altri termini. Ci sono sempre le eccezioni, ma il clima generale è davanti agli occhi di ognuno di noi.

