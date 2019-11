Nato più di dieci anni fa e costantemente aggiornato, il «Piano neve» per la prossima stagione invernale in Trentino prevede l’impiego e l’intervento, in caso di necessità, di 138 mezzi della Provincia e 201 di privati, di 23 frese della Provincia, di 237 dipendenti provinciali e 201 soggetti privati, di 112 webcam e di 40 pannelli a messaggio variabile. La spesa preventivata per l’acquisto di sale, invece, è di circa 1,5 milioni di euro in un anno. Quando e dove necessario saranno attivati inoltre i 21 presidi previsti lungo le arterie più delicate sotto il profilo della viabilità, con funzioni informative, di supporto a chi è in strada e anche sanzionatorie, per chi non rispetta le regole.

«Questo piano è un bell’esempio di collaborazione tra soggetti ed enti diversi a vantaggio della comunità e degli ospiti del Trentino», è il commento, affidato ad una nota, del presidente Maurizio Fugatti.

Le Apt collaboreranno per diffondere le informazioni tra turisti e ospiti del Trentino, anche sulle condizioni meteorologiche previste.

