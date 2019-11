Incendio nella notte scorsa ad Albiano, dove le fiamme hanno distrutto un garage e le due macchine parcheggiate all’interno. Nessuna persona è rimasta ferita e i pompieri sono riusciti a salvare il cane che si trovava in un locale attiguo alla rimessa.



L’allarme è arrivato verso le 4.20 e le fiamme si sono sviluppate all’interno di un garage in via Manzoni, in una casa a schiera. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco volontari di Albiano, supportati dai colleghi di Fornace e Lona Lases e dai pompieri permanenti di Trento. Una volta domate le fiamme i vigili del fuoco hanno bonificato la zona e proceduto con i lavori di smassamento, ovvero di rimozione di tutto il materiale bruciato e delle auto.



Sulle cause del rogo sono in corso indagini da parte dei carabinieri.