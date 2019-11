Ampiamente annunciata dall’allerta meteo lanciata nei gioni scorsi dalla Protezione civile trentina, la neve è arrivata. Un po’ in tutto il Trentino, al di sopra dei mille metri, e in qualche caso anche sotto questa quota, i fiocchi bianchi stanno scendendo copiosi.



Pioggia battente, invece, a quote più basse e nel fondovalle.



Anche poco sopra Trento, come ad esempio al rifugio Maranza, la neve è arrivata, come testimonia la foto del gestore Paolo Betti.





Il maltempo si fa sentire anche sulla viabilità.



Lungo l’autostrada del Brennero nevica tra Vipiteno ed il Brennero. In Trentino problemi sulle strade di montagna: anche la consegna del nostro giornale, questa mattina, ha subito dei ritardi per le difficoltà alla circolazione: