Si moltiplicano le prese di posizione di solidarietà dei Vigili del Fuoco di tutta Italia, in onore dei tre pompieri morti l'altra notte nell'esplosione dolosa di un capannone in provincia di Alessandria: Matteo Gastaldo (46 anni), Marco Triches (38) e Antonino Candido (32). In memoria dei tre pompieri caduti in servizio, anche in Trentino i corpi dei volontari hanno reso onore al loro sacrificio.

I Vigili del Fuoco volontari di Rovereto, ieri sera, hanno dedicato l'ammainabandiera ai pompieri morti. I pompieri Studafech di Poza di Fassa hanno esposto le bandiere a mezz'asta davati alla propria caserma.

La caserma degli Studafech di Pozza di Fassa