Traffico paralizzato, sulla Ss 47 della Valsugana, per un incidente avvenuto in zona Cirè, in direzione Pergine.



Due auto, una delle quali è finita in testacoda, si sono scontrate lungo la retta a fianco della cava di inerti Corona: non è chiara la dinamica dell’incidente, forse un sorpasso finito male a causa dell’asfalto bagnato.



Due i feriti, portati al pronto soccorso del Santa Chiara di Trento in ambulanza.



Sul posto sono intervenuti anche polizia, carabinieri e vigili del fuoco di Civezzano.



Lunghissime le code delle auto dirette a Pergine e in Valsugana, fin oltre il viadotto dei Crozi.