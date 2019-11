L'allarme è arrivato da Sant'Orsola Terme, questa mattina poco dopo le 7,30: due persone sono state coinvolte in un incidente di caccia in località Facchini, vicino al Mas del Doss: sarebbero stati colpiti dai pallettoni del fucile di un terzo compagno, un ottantenne che era con loro in una battuta all'alba. A quanto pare l'uomo ha ammesso di aver visto «qualcosa muoversi» e di aver sparato convinto di tirare ad una lepre. I pallettoni hanno raggiunto ambedue gli amici: uno è più grave, ferito al torace ed alla testa, ma non è in pericolo di vita.

Immediata l'allerta ai soccorsi, chiamati dallo stesso feritore, con intervento dei Carabinieri, dell'auto medica, di due ambulanze e poco dopo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento, allertato dalla Centrale Unica Emergenza 112, che ha trasportato i due feriti all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul posto gli inquirenti, con i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.