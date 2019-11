È morto a due giorni di distanza dall’incidente sulla ferrata Sallagoni di Drena il giovane Federico Goller, 29 anni. Il 29enne di Trento era scivolato cadendo per circa 6 metri sulle rocce sottostanti mentre, assieme alla fidanzata, stava terminando la ferrata.



L’intervento di recupero del ventinovenne, che era assieme alla compagna, è stato lungo e impegnativo. Come ricostruito dai soccorritori, Federico Goller stava affrontando il tratto finale della ferrata, ma anziché prendere il sentiero e il ponte che conduce all’uscita nei pressi di Castel Drena si è incamminato assieme alla ragazza verso la ferrata “caduti di Nassiriya”: è in quel tratto che il giovane forse cercando un appiglio è precipitato.



Era incosciente quando gli uomini del soccorso alpino di Riva lo hanno raggiunto. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato fuori dalla forra per un lungo tratto su una barella, grazie ad un complesso sistema di corde e contrappesi. L’intervento è durato quasi tre ore, quindi il paziente è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara.