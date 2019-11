«Le forze armate, nel loro impegno in missioni di soccorso sicurezza e mantenimento della pace all’estero, fanno emergere il lato migliore dell’Italia e sono garanzia di libertà e difesa della democrazia». Lo ha detto il Commissario del governo di Trento, Sandro Lombardi, in occasione della cerimonia per la festa dell’Unità nazionale e della forze armata, tenutasi questa mattina in piazza Santa Maria Maggiore a Trento.

La cerimonia si è svolta in concomitanza con l’iniziativa di commemorazione nazionale presieduta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In piazza erano presenti uno schieramento interforze, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche locali e una classe della scuola elementare “Sacra famiglia” di Trento.

«Questa è una giornata importante perché si fa memoria del passato e si ricordano i caduti per l’unità nazionale. Fare memoria oggi, significa anche guardare al futuro, creando nuovi percorsi di partecipazione per la cittadinanza. Ringraziando le forze armate per il loro impegno, ricordo a tutti che il modo migliore per essere cittadini è onorare la Carta costituzionale», ha aggiunto Lombardi.

«La Provincia di Trento, in ragione della propria storia autonomistica, sosterrà tutti i territori che rivendicano una maggiore autonomia» ha poi detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, durante le celebrazioni.

Ringraziando le forze armate per le missioni di pace all’estero e per il sostegno alla popolazione, Fugatti ha ribadito l’appoggio delle istituzioni trentine alle richieste di autonomia avanzate da altre regioni. «Possiamo essere esempio virtuoso per altre regioni», ha detto.