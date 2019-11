Evade dagli arresti domiciliari a Trento ma incappa nei carabinieri di Bolzano: protagonista un 40enne italiano già noto per numerosi reati contro il patrimonio che è stato poi arrestato per evasione. L’uomo è stato fermato per un controllo dai carabinieri in zona Europa e i militari si sono accorti che, in realtà, il 40enne avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari presso una comunità di assistenza e recupero del Trentino.



Dopo le verifiche del caso, l’uomo è stato prima accompagnato in caserma e poi, una volta dichiarato in stato di arresto per evasione, è stato condotto in carcere a Bolzano. I carabinieri di Bolzano hanno quindi appreso dell’esistenza di un altro procedimento penale a carico dell’uomo e quindi hanno proceduto a notificargli una nuova Ordinanza di custodia cautelare, poiché riconosciuto colpevole di una tentata rapina e di un tentato furto commessi a Trento nell’aprile del 2018 e nel febbraio del 2019. Reati per cui l’uomo rimarrà in carcere. .