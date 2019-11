L'informazione e la sensibilizzazione, quando si parla di diabete, sono il primo importantissimo passo da compiere. Anche quest'anno il Trentino aderisce alla Giornata mondiale del diabete del 14 novembre, la principale campagna mondiale per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete, istituita nel 1991 dall'International Diabets Federation e dall'Organizzazione mondiale della sanità. Medici e infermieri dei centri diabetologici dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e volontari delle associazioni trentine dei diabetici saranno presenti, nelle settimane dal 4 al 17 novembre, a Cavalese, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto, Tione e Trento con diverse iniziative per sensibilizzare e informare i cittadini sulla patologia diabetica. Per la giornata mondiale - quest'anno dedicata al tema "Famiglia e diabete" - verranno allestiti dei presidi nelle piazze e nelle strutture sanitarie trentine, dove medici, infermieri e volontari saranno a disposizione per offrire consulenze qualificate.

In Italia sono circa 3,5 milioni le persone affette da diabete e almeno altrettante ne soffrono o stanno per soffrirne senza saperlo. In Trentino i dati degli ultimi anni indicano circa 28 mila persone con diabete, a cui si aggiunge un 30% che non sa di avere la malattia. Il 68% dei diabetici ha più di 65 anni, il 26% più di 80.

Le iniziative in Trentino: Rovereto: dal 4 al 7 novembre (centro diabetologico ospedale), dalle 14 alle 16 Pergine Valsugana: 10 novembre (piazza Gavazzi, imbocco via Pennella), dalle 9 alle 16 Trento: 10 novembre (piazza Duomo), dalle 9 alle 16 Tione: 10 novembre (oratorio della chiesa), dalle 9.30 alle 12 Riva del Garda: 17 novembre (piazza Cavour), dalle 9 alle 12.30 Cavalese: 17 novembre (atrio dell'ospedale), dalle 14 alle 18.