Controlli straordinari della Polizia ferroviaria nella stazioni di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano: 591 le persone identificate, di cui 135 con precedenti di polizia, 73 pattuglie impiegate, 23 treni scortati e 4 persone denunciate, 25 grammi di sostanza stupefacente sequestrata e 4 soggetti sanzionati amministrativamente ed allontanati dagli scali ferroviari ai sensi del Decreto Sicurezza.

Nella stazione di Bolzano l’attività è stata effettuata con il supporto dei militari dell’esercito e di unità cinofile della Guardia di finanza. Tra i denunciati, un cittadino gambiano, trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo marijuana, poi sequestrata, ed un italiano, trovato in possesso di marijuana e hashish.

Alla stazione del Brennero, nel corso di uno dei numerosi controlli, sono stati denunciati due soggetti stranieri, padre e figlio, risultati in possesso di documenti di identità italiani alterati, utilizzati allo scopo di entrare in territorio austriaco.