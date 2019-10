Attimi di tensione questo pomeriggio davanti al dipartimento di Sociologia, a Trento, dove i ragazzi del collettivo Hurriya hanno bloccato con una catena una delle porte d’ingresso della facoltà per protestare contro un incontro tenuto dal giornalista Fausto Biloslavo sulla situazione in Libia. Si tratta del secondo incontro programmato con Biloslavo, dopo che il primo di due settimane fa era stato annullato per proteste da parte di una parte degli studenti universitari. I dimostranti hanno occupato anche la sala dove doveva tenersi la conferenza, e con fischi e slogan hanno impedito finora l'incontro.

Inoltre a fronteggiarsi tra il dipartimento di sociologia e giurisprudenza ci sono alcuni studenti del collettivo Hurriya e un gruppo di studenti di centrodestra. In mezzo un dispositivo di forze dell’ordine in tenuta antisommossa.

Nel pomeriggio, i Giovani della Lega Trentino avevano effettuato un volantinaggio ed un sit-in davanti alla facoltà di Sociologia dal tema «Fuori i brigatisti da UniTN», come spiegano in un comunicato stampa.

IL VIDEO DELLA PROTESTA