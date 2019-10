Il carabinieri del radiomobile di Bolzano sono intervenuti nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale della zona industriale, dove era stato segnalato un bambino molto piccolo lasciato solo all’interno di un camper furgonato con targa tedesca.

Il piccolo, di quasi due anni, è parso tranquillo e, per nulla impaurito, si è messo a giocare con i militari attraverso i vetri del mezzo, mentre questi provavano a risalire all’identità dei genitori.

Questi, due turisti tedeschi di 36 e 33 anni, sono arrivati dopo una decina di minuti e si sono detti sorpresi del trambusto causato poichè abituati a lasciare il bambino in auto da solo.

Sono stati denunciati alla procura della Repubblica per abbandono di minori, aggravato in quanto il fatto è stato commesso dai genitori.