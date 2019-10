Agostino Carollo rompe gli indugi e passa alle vie di fatto. Obiettivo dichiarato: organizzare i prossimi mercatini di Natale di Trento.



Reduce dall’esperienza di Rovereto, e dopo aver avviato un duro contenzioso legale contro l’Apt Trento, con tanto di ricorso al Tar, e in attesa del pronunciamento dei giudici amministrativi, Carollo è partito all’offensiva invitando formalmente «tutti gli interessati a partecipare ai mercatini di Natale Trento 2019» ad accreditarsi via mail presso la sua società Everness.



Ecco il testo del comunicato: «L’impresa organizzatrice Everness ha depositato al Tribunale Amministrativo di Trento il ricorso contro l’assegnazione del suolo pubblico da parte del Comune all’APT Trento, con richiesta di sospensiva. Everness infatti ha presentato formale domanda di occupazione di Piazza Fiera e Piazza Battisti prima dell’APT Trento, quindi in base al regolamento comunale (Art. 8. c. 4) avrebbe il diritto di realizzare i Mercatini di Natale, mentre l’APT dovrebbe limitarsi alla promozione. Questo è stato segnalato anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) che è già intervenuta. In attesa del pronunciamento dei giudici del Tribunale si invitano tutti gli interessati a partecipare ai Mercatini di Natale Trento 2019 ad inviare una email a info@everness.com per essere prontamente avvisati».